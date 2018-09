Cláudio Ramos. "Ela tinha dado vários sinais. E eu tinha medo" | VÍDEO

Na última edição da revista Cristina, Cláudio Ramos falou abertamente sobre a sua sexualidade e a forma como contou à filha que era homossexual.

“A revista Cristina é sempre uma surpresa. Esta edição tem uma das entrevistas mais fortes de sempre. Cláudio Ramos é uma figura da televisão. E talvez não o conheça. Esta conversa talvez mude a sua opinião”, escreveu Cristina Ferreira na legenda do vídeo que partilhou no Instagram.

“Ela já me tinha perguntado o que era bissexual e diziam coisa do género ‘Eu acho tão normal os homens gostarem dos homens e as mulheres gostarem das mulheres’. Ela tinha dado vários sinais para que eu avançasse com a conversa. E eu tinha medo”, contou numa entrevista a Cristina Ferreira.

“Foi ela que me chamou a casa nesse dia (...) e me disse: ‘As pessoas dizem isto. Eu sei que tu és homossexual, mas eu gosto à mesma de ti. Só que eu gostava que tu me dissesses”, recordou o apresentador.