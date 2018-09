Sofre muito com a acne? A 'cura milagrosa' pode estar a caminho

Estudo publicado no Journal of Investigative Dermatology

Não são só os adolescentes que sofrem com este problema – muitos adultos não se conseguem ver livre da acne. No entanto, a ciência parece estar prestes a arranjar a solução.

Um estudo publicado no Journal of Investigative Dermatology e divulgado pelo site da revista Veja diz que a solução para acabar com a acne está no combate direto à toxina responsável por inflamar as glândulas sebáceas. Para isso, é necessário um anticorpo específico.

Este processo atua através de imunoterapia, ou seja, através da aplicação de um organismo externo ao corpo que combata o causador do problema. O único problema é garantir que este anticorpo não começa a atuar noutras bactérias para além da que provoca a acne, podendo assim colocar em causa a saúde da pele. No entanto, o processo já foi testado em pele humana com resultados positivos.

Os autores do estudo esperam que, após mais testes, a vacina possa ser usada como tratamento alternativo aos antibióticos, às terapias hormonais ou outra forma de medicação usada para combater a acne.