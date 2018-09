Júlia Pinheiro já começou a despedir-se das manhãs da SIC? | FOTO

Apresentadora deixou uma publicação enigmática no Instagram

Apesar de nada ter sido confirmado oficialmente, muitos dizem que Cristina Ferreira irá substituir Júlia Pinheiro nas manhãs da TVI. Há quem diga que a apresentadora já começou a despedir-se do seu público.

Numa publicação no Instagram, Júlia Pinheiro escreveu uma frase que vários encaram com o início da despedida das manhãs da SIC e do seu companheiro televisivo, João Paulo Rodrigues.

“O amor é assim! Ternura até ao fim”, escreveu na legenda da imagem onde aparece a abraçar o colega.