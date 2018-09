CDS-PP está de acordo com redução do preço dos passes sociais, mas "para todo o país"

Assunção Cristas afirmou esta terça-feira que a redução do preço dos passes sociais é uma medida que merece a “melhor atenção” do CDS-PP e que deve ser pensada “para todo o país”.

"Havendo margem e possibilidade de reduzir nos passes sociais e, em particular, no passe familiar, porque é diferente um agregado familiar com duas pessoas ou com três ou quatro a seu cargo e que tenham, naturalmente, de pagar transporte público para todo o agregado familiar. Essas medidas devem ser bem estudadas e merecem a nossa melhor atenção", afirmou a líder do CDS-PP aos jornalistas, à margem de um périplo pela Escola Básica do 1.º Ciclo O Leão de Arroios, demonstrando que o seu partido concorda com a ideia do Governo para reduzir o preço dos passes sociais em todo o país.

Cristas ressalvou ainda que esta medida "tem que se pensar para todo o país, não apenas para Lisboa e para o Porto” e que tem de ser pensada “de forma equitativa”.

"Quando falamos na redução do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) é para garantir que o Governo cumpre com a sua palavra em matéria de neutralidade fiscal. Há zonas [do país] que não estão cobertas de forma satisfatória por transportes públicos, onde as pessoas não têm alternativa alguma ao uso do próprio automóvel e estão a ser muitíssimo penalizadas do ponto de vista fiscal”, disse.

Em alternativa, o CDS-PP sugere levar a votos na Assembleia da República a “dedução dos montantes pagos com portagens ou a redução de 50% do IRS para o interior" de Portugal.

Recorde-se que, de acordo com o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ao Jornal de Negócios, o Governo tem estado a estudar a possibilidade de reduzir o preço dos passes sociais em todo o país. A medida pode vir a custar 95 milhões de euros.