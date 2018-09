Facebook. INEM deixa agradecimento a condutores | VÍDEO

O Instituto Nacional de Emergência Médica partilhou um vídeo do momento em que centenas de condutores que se encontravam no Viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, se colocaram nas duas faixas extremas para, na via do meio, dar passagem à ambulância.

“Obrigado aos condutores que permitiram a passagem rápida das equipas de emergência. Numa faixa de alta velocidade sem berma, com tráfego muito intenso ou parado e perante a aproximação de um veículo de emergência, quem está à esquerda encosta à esquerda, quem está à direita encosta à direita”, lê-se na publicação do INEM no Facebook.

Recorde-se que uma colisão entre um carro e uma mota na passada sexta-feira criou longas filas de trânsito. Normalmente, os veículos de emergência têm muita dificuldade em passar nestas vias devido ao elevado número de carros na estrada.