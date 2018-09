Marcelo fala sobre a dificuldade de dirigir o país

Numa carta aberta em resposta às questões dos alunos da Universidade de verão do PSD, esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa fala sobre o facto de ser “cada vez mais difícil ser-se Governo e fazer-se oposição. E, porventura, ser-se Presidente da República".

Quando se deparou com uma questão relativamente às eleições de 2015, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que Portugal ficou "democraticamente mais pobre", visto que pela primeira vez o partido com mais votos não conseguiu formar Governo, sendo que "o panorama político está em mudança constante".

"Por isso é que é cada vez mais difícil ser-se Governo e fazer-se oposição. E, porventura, ser-se Presidente da República", escreveu.

Quanto às próximas legislativas, Marcelo afirma que “o povo é quem mais ordena” e por isso, espera “que a abstenção baixe e que os portugueses escolham a pensar numa solução que sirva Portugal num momento muito complexo para a Europa e para o mundo".

Sobre as convergências parlamentares, o Presidente afirma que é necessário “saber coexistir com diversas soluções governativas, sempre a pensar no melhor para Portugal, tal como o entende", mas sublinha que “a democracia faz-se dessa mutabilidade constante. E ninguém pode acreditar que a mudança é travável com o mero desejo de que ela não ocorra. Eu digo aos meus alunos: a mudança é uma grande constante destes tempos e quem não sabe antecipá-la pode sofrer muito com isso".

Relativamente a uma questão sobre a CP- Comboios de Portugal, Marcelo diz que "há problemas urgentes que não podem esperar por um debate eleitoral", visto que "esses problemas não comportam, portanto, agora, acenar com soluções como imediatas, sabendo que o não podem ser" .