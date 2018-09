Gostava de trabalhar na Lapónia? Há vagas de emprego para várias ‘profissões’ | Vídeo

O turismo na Lapónia, na Finlândia, é cada vez maior, sobretudo na altura do Natal e, por isso, há também mais vagas de emprego para quem adora esta época do ano e quer ganhar algum dinheiro extra.

Há várias empresas que estão a contratar funcionários para trabalhos como guia de fotografia, elfo do Pai Natal, vigilante de auroras boreais, cuidador de huskies ou cargos mais convencionais como funcionários de hotéis ou de postos de turismo.

De forma a que as empresas e futuros trabalhadores possam estar ligados, o Portal Europeu da Mobilidade Profissional (EURES) criou uma plataforma digital onde é possível que cada pessoa interessada se regista como candidato.

O portal cria dias de recrutamento e de eventos de emprego online e, o primeiro dia dos trabalhos na Lapónia acontece já amanhã, dia 6 de setembro, entre as 10h00 e as 16h00 horas.

A partir do final do verão, e em vários sites, as vagas vão estando sempre disponíveis mas, no dia 6 de setembro, pode ter uma entrevista de emprego online e até mesmo ser contratado de imediato.

Para cada vaga existem diferentes tipos de requisitos.

