Novas imagens do 11 de setembro divulgadas na internet | VÍDEO

A seis dias do 17º aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001 – que fizeram cerca de três mil vítimas mortais -, em Nova Iorque, Washington e na Pensilvânia, surgem agora novas imagens do momento em que ocorreu o ataque.

O canal do Youtube WTCF|Videos, que divulga gravações sobre os atentados do 11 de setembro, publicou várias imagens inéditas que mostram o terror de quem se encontrava no local dos atentados na altura em que os aviões colidiram e fizeram as Torres Gémeas desabar.

O conjunto de imagens tem cerca de 29 minutos, e nelas pode ouvir-se o repórter da CBS, Mark LaGanga - que estava no 'Ground Zero' junto às torres do Word Trade Center e edifícios vizinhos - a falar sobre o que estava a acontecer.

Algumas imagens já tinham sido divulgadas, mas muitas são novos.