Sismo de magnitude 6,6 no Japão causa nove mortos

Um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter atingiu esta quinta-feira o norte do Japão provocando nove mortos e cerca 130 feridos enquanto 33 pessoas continuam desaparecidas, avança a estação televisiva NHK.

O epicentro do sismo foi localizado a 62 quilómetros da capital da ilha Hokkaido, Sapporo. A maioria das vítimas vivia em Atsuma, uma aldeia na ilha, de pois de uma avalanche de terra , pedras e madeiras ter engolido várias casas. Pelo menos quatro deslizamentos de terra ocorreram depois do terramoto ter atingido a ilha.

As autoridades já alertaram a população para a possibilidade de acontecerem réplicas nos próximos horas. Poucas horas depois, sentiu-se na ilha de Hokkaido, uma réplica de magnitude 5,3, deixando cerca de três milhões de pessoas sem energia elétrica.

A Agência Meteorológica do Japão identificou uma ligeira mudança no nível do mar, após o sismo, porém não emitiu um aviso de tsunami.

O sismo surge poucos dias depois do tufão Jebi, considerado o pior tufão dos últimos 25 anos a atingir a costa nipónica.