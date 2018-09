PCP. Ministro da Saúde chamado ao Parlamento "com caráter urgente"

Os deputados do PCP querem que Adalberto Campos Fernandes se desloque ao Parlamento o mais rapidamente possível por quererem esclarecimentos sobre situação atual do Serviço Nacional de Saúde

O PCP entregou hoje, no Parlamento, um requerimento a exigir a presença do ministro da Saúde na Comissão de Saúde "com caráter urgente".

Os comunistas querem que o Governo preste eslarecimentos aos deputados sobre a atual situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e sobre as recentes demissões em bloco em diversas unidades hospitalares do país.

Além disso, o partido comunista queixa-se ainda do encerramento de camas - ocorridos na época de verão - e de "blocos de partos que obrigaram a transferência de parturientes para outros hospitais, nalguns casos longe da sua residência".