Sporting. Bruno de Carvalho tenta travar eleições com providência cautelar

Eleições para a nova presidência do clube acontecem este sábado, dia 8 de setembro.

O ex-presidente leonino, Bruno de Carvalho, interpôs uma providência cautelar de forma a tentar impugnar as eleições do Sporting que decorrem no próximo sábado, dia 8 de setembro.

O Sporting já terá sido notificado pelo tribunal e terá agora dez dias para poder responder à providência cautelar interposta por Bruno de Carvalho, escreve o Correio da Manhã.

No entanto, apesar da providência cautelar, as eleições continuam marcadas para o mesmo dia.