Brasil. Jair Bolsonaro fala sobre esfaqueamento a partir do hospital | Vídeo

Jair Bolsonaro já falou e reagiu ao esfaqueamento a partir da cama do hospital em Juíz de Fora, no Estado de Minas Gerais, onde se encontra internado após ter sido submetido a uma cirurgia, através de um vídeo gravado pelo senador Magno Malta. "Eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos", disse o candidato.

O brasileiro falou sobre o momento em que foi esfaqueado, e afirma que sentiu uma “pancada” – parecida à de uma “bola de futebol” -, mas que passado uns segundos “a dor se tornou insuportável” e rapidamente se apercebeu que de algo mais grave se tratava.

Bolsonaro lamenta ainda no vídeo a atitude de quem o atacou: “Como é que o ser humano é tão mau assim? EU nunca fiz mal a ninguém”.

Além disso, o candidato às eleições do Brasil lamenta ainda o facto de não poder participar nos desfiles de hoje, dia 7 de setembro, uma vez que se assinala o aniversário da independência do Brasil. No fim, despede-se com um agradecimento a todos: “Obrigado Brasil, estamos juntos”.

Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil no 1° TURNO!

Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal!

Obrigado a todos que nos deram força nesse momento muito difícil!

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! pic.twitter.com/iijlCFBhE1 — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) 7 de setembro de 2018