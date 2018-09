Sociedade

7 de setembro 2018

Incêndios Pedrógão Grande. Fundo Revita analisa hoje processos de reconstrução de casas

A Comissão Técnica do Fundo Revita vai analisar, esta sexta-feira, em Pedrógão Grande, os processos de reconstrução de habitações que foram afetadas pelos incêndios do verão do ano passado, face a todas as alegadas irregularidades.