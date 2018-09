Brasil. Homem que esfaqueou Bolsonaro afirma que o fez “a mando de Deus”

Atacante de Jair Bolsonaro tem 40 anos e revela que não “simpatiza” com o candidato brasileiro

Adelio Bispo de Oliveira é o autor do esfaqueamento de Jair Bolsonaro. O incidente ocorreu durante a campanha eleitoral do candidato à presidência do Brasil.

O suspeito, que tem por hábito fazer vários comentários nas redes sociais sobre a situação política do país, afirma que foi Deus quem o mandou atacar Bolsonaro.

O suspeito alega que "foi a mando de Deus" que agiu. De acordo com o jornal brasileiro Estadão, o homem garantiu não estar ligado a qualquer partido político, e que apenas atacou Bolsonaro porque não "simpatiza" com ele.

As informações foram prestadas à Polícia Militar de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais.

Segundo fonte da polícia, o homem "saiu de casa com uma faca de uso pessoal a fim de acompanhar a comitiva de Bolsonaro, para que, no melhor momento que encontrasse, atentar contra a vida do candidato".

As autoridades brasileiras revelam que será aberto um inquérito para apurar o ataque a Jair Bolsonaro, que neste momento se encontra estável após ter sido submetido a uma cirurgia.