MP vai ser questionado pelo Parlamento sobre material roubado em Tancos

Esta sexta-feira, foi aprovado no Parlamento o requerimento do CDS-PP, que pedia que se questionasse o Ministério Público (MP) sobre a lista de materiais roubados em Tancos, uma vez que o Chefe de Estado-Maior do Exército afirma que essa lista se encontra em segredo de justiça.

A favor, junto do partido de Cristas, estiveram os partidos Bloco de Esquerda e PSD. Por outro lado, contra o requerimento, estava o PCP, que alegou que este levantava "seríssimas dúvidas" sobre "o princípio da separação de poderes". O PS absteve-se.

De acordo com o deputado do PCP, Jorge Machado, se a Assembleia da República "questionar o Ministério Público sobre um processo concreto em curso" é "um precedente grave".

"O que nos disse o Chefe do Estado-Maior do Exército é que não podia dar a listagem porque está em segredo de justiça. Não há aqui qualquer interferência na autonomia do Ministério Público, o que está a ser feito é salvaguardar a autonomia do MP que é quem pode esclarecer", sublinhou o deputado do CDS, António Carlos Monteiro.