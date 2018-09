Veja a utilização que os pescadores quenianos estão a dar aos preservativos | Vídeo

A BBC realizou esta semana uma reportagem acerca dos pescadores da cidade de Mombaça, no Quénia, em causa está a utilização que estes estão a dar aos preservativos.

Pode parecer estranho, mas os preservativos não estão a ser usados pelos pescadores para manter contacto íntimo, mas sim para proteger os telemóveis. Para estes homens esta é considerada uma questão de vida ou morte.

Ali Mwatela é um destes pescadores e conta, à BBC, que os barcos acabam por virar mutas vezes e estes perdem os seus telemóveis, ficando sem qualquer possibilidade de manter contacto, o que os obrigou “a ser criativos”. Assim, podem pedir ajuda ou ser localizados através dos telemóveis, tudo porque os preservativos protegem os aparelhos da água.

O método é simples. Os homens colocam os seus telemóveis no interior do preservativo e acabam por fechá-lo com um nó.

Veja o vídeo.