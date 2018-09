Rui Jorge Rego frisa importância de "criar novas gerações de líderes"

Candidato evita falar sobre situação financeira do clube preferindo frisar que o Sporting é um "grande clube"

Rui Jorge Rego, candidato à presidência do Sporting, disse estar já à espera de uma grande votação nas eleições e notou que "um clube só pode ser grande se souber criar novas gerações de líderes".

Para o candidato não é surpresa a forte afluência às urnas. “Já estava à espera que fosse um dia de recordes em termos de votação", porque foi "sentindo esse interesse e empenho dos sócios ao longo da campanha", sublinha Rui Jorge Rego.

Questionado sobre a situação financeira do clube, o candidato não quis abordar o assunto preferindo frisar que a adesão dos sócios nestas eleições "não só representa a dinâmica do clube como mais uma inovação do Sporting, porque um clube só pode ser grande, e viver muitos anos, se souber criar novos líderes, novas gerações de líderes".