Eleições Sporting. Urnas encerram dentro de uma hora

No último briefing feito por Marta Soares, os números davam conta de que já tinham votado cerca de 16 mil sócios – um recorde de votação.

Neste momento, de acordo com vários meios de comunicação no local, há já muito menos filas e sócios em Alvalade, uma vez que falta cerca de uma hora para as urnas encerrarem.

Cerca de duas horas e meia depois da abertura das urnas, já tinham votado cerca de cinco mil sócios do Sporting para elegerem o 43.º presidente do clube, tendo Marta Soares garantido que o ato eleitoral decorria “de forma extraordinária".

No total há 51 mil sócios com direito de voto e Marta Soares vai ser o último sócio a exercer o direito de voto, não tendo revelado qual será a sua escolha.

As urnas para a eleição do 43.º presidente do Sporting abriram às 09h00 horas, momento em que já estavam milhares de sócios do clube a aguardar na fila, que já circundava o Estádio José Alvalade.

Além dos votos por correspondência recebidos na sede do Sporting até às 20 horas de sexta-feira, podem votar todos os sócios que "registem entrada no local, ou que se encontrem em espera no local de entrada, até às 19:00" de hoje.