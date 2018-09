Jerónimo: " Dar mais força ao PS é dar mais força à política de direita"

Discurso do secretário-geral do PCP no encerramento da festa do Avante feito a pensar nas eleições legislativas

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, fez o discurso de rentrée a pedir "mais força" para os comunistas e colocar o PS ao lado do PSD e do CDS.

"Dar mais força ao PS é dar mais força à política de direita", atirou Jerónimo de Sousa num registo muito claro de apelo ao voto nos comunistas. "Não vale a pena o PS enfeitar-se com alguns dos avanços que foram alcançados nestes três anos. Muito do que se avançou começou por ter a oposição ou a resistência do PS", insistiu o líder comunista.

No final do discurso, Jerónimo de Sousa pediu aos eleitores do seu partido para "não ir atrás de encantamentos mediáticos que navegam no que está a dar e não no que é preciso fazer, de distinguir entre o trigo e o joio mesmo quando a seara parece única".