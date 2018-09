De acordo com o IPMA, um sismo de magnitude 3,0 na escala de Richter foi esta segunda-feira sentido a cerca de 10 quilómetros de Monchique. Não há registo de vítimas ou quaisquer danos.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Monchique", informa o comunicado do IPMA.

O sismo terá ocorrido pelas 08h15.