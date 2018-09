Marcelo está confiante que investigação de Tancos seja concluída dentro “de dias ou de semanas”

O Presidente não confirmou ter recebido qualquer sinal de que as conclusões da investigação criminal ao roubo de Tancos estejam para breve

Para Marcelo Rebelo d Sousa as conclusões da investigação criminal feita ao roubo de Tancos devem ser conhecidas dentro “de dias ou de semanas – e não de meses”. O Presidente da República disse ter “uma forte esperança” de que isso aconteça.

"Estamos, penso eu, na ponta final da investigação criminal. E essa investigação criminal irá apurar, certamente, factos e eventuais responsáveis. E eu hoje tenho uma forte esperança que seja uma questão de dias ou de semanas e não de meses, portanto, que estejamos mesmo muito próximos do conhecimento das conclusões da investigação criminal", disse Marcelo durante a visita ao Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência (CECD), em Sintra.

No entanto Marcelo não confirmou ter recebido sinais de que as conclusões da investigação estejam para breve. “É a minha convicção”, disse apenas o Chefe de Estado. "Olhando para o tempo decorrido e olhando para as questões em apreço, tenho muita esperança que seja, como disse, uma questão de dias, de semanas e não de meses", reforçou o Presidente.