Tsipras anuncia 30 mil milhões de euros

Uma almofada de capital de cerca de 30 milhões e uma visão otimista do estado financeiro do país foi o cenário dada pelo primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, aos investidores.



Com isto, Tsipras assegura que há liquidez suficiente para estabilizar o mercado o que levou o principal índica bolsista do país a registar a maior subida nos últimos três anos, de 2,71% para 1.847,68 pontos para 3,44% para 1.860,81.

A confiança é também demonstrada pelos mercados internacionais que estão seguros que o país irá cumprir as reformas adoptadas para sair do resgate financeiro, afirmou Tsipras em conferência de imprensa.



O mercado da dívida também reagiu positivamente às declarações do primeiro-ministro grego e recuou 4,202%.

Em julho do ano passado, o país voltou a emitir dívida, mas a verdade é que há oito anos não vai aos mercados.

A mesma conferência de imprensa deu ainda espaço ao Alexis Tsipras para anunciar um corte nos impostas, redução da taxa de desemprego, aumento de salários entre outras medidas com o objetivo de aumentar popularidade a menos de um mês das eleições.



Christine Lagarde alertou para o risco em torno destas eleições uma vez que “assegurar um consenso político na Grécia pode ser difícil entre sinais de fadiga nas reformas, uma diminuição da coligação que tem maioria no Parlamento [dois deputados dos Gregos Independentes retiraram o apoio à coligação de Governo] e a chegada das eleições parlamentares de 2019”, mas Tsipras ecluiu a possibilidade de antecipar as eleições para antes do fim do mandato.



No mesmo discurso, este destacou os 300 mil novos empregos criados em nos últimos três anos e deixou claro que a economia grea deve crescer cerca de 2,5% este ano.