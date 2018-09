Ex-jogador do Benfica e CR7 no top 10 dos melhores negócios do verão

No início desta época Cristiano Ronaldo surpreendeu ao transferir-se do Real Madrid para a Juventus a troco de 105 milhões de euros. Segundo o Observatório do Futebol (CIES), a transferência do jogador português é um dos melhores negócios do verão tendo em conta que o jogador está avaliado em 116,5 milhões de euros.

Na lista dos 10 jogadores surge um nome que já passou por Portugal ao serviço do Benfica. Bryan Cristante, avaliado em 49,4 milhões de euros, trocou a Atalanta pela AS Roma por ‘apenas’ 30 milhões de euros.

1.º - Thibaut Courtois (do Chelsea para o Real Madrid)

Vale 62,6 milhões de euros, transferido por 40 milhões de euros

2.º - Rodri Hernández (do Villarreal para o Atlético de Madrid)

Vale 46,9 milhões de euros, transferido por 25 milhões de euros

3.º - Bryan Cristante (da Atalanta para a AS Roma)

Vale 49,4 milhões de euros, transferido por 30 milhões de euros

4.º - Fabinho (do Monaco para o Liverpool)

Vale 73,8 milhões de euros, transferido por 55 milhões de euros

5.º - Clément Lenglet (do Sevilha para o Barcelona)

Vale 49,2 milhões de euros, transferido por 35 milhões de euros

6.º - Radja Nainggolan (da AS Roma para o Inter de Milão)

Vale 52,9 milhões de euros, transferido por 40 milhões de euros

7.º - Lucas Torreira (da Sampdoria para o Arsenal)

Vale 41,9 milhões de euros, transferido por 30 milhões de euros

8.º - Cristiano Ronaldo (do Real Madrid para a Juventus)

Vale 116,5 milhões de euros, transferido por 105 milhões de euros

9.º - Simone Zaza (do Valencia para o Torino)

Vale 24,1 milhões de euros, transferido por 14 milhões de euros

10.º - Alban Lafont (do Toulouse para a Fiorentina)

Vale 18,4 milhões de euros, transferido por 8,5 milhões de euros