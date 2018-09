Temperaturas sobem esta terça-feira

As previsões do IPMA apontam para uma subida ligeira das temperaturas mínimas e máximas em Portugal Continental

Afinal o verão ainda vai durar mais um pouco. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as previsões para esta terça-feira trazem uma pequena subida da temperatura nas regiões norte e centro.

Bragança e Leiria registam as mínimas mais baixas – 14 graus – enquanto Faro lidera a lista com 22 graus. No que toca às máximas Santarém surge como cidade mais quente com 36 graus, enquanto Aveiro e Viana do Castelo se ficam pelos 28 graus

No continente o céu vai estar pouco nublado ou limpo, com previsão de aumento de nebulosidade na zona interior durante a tarde. Há também possibilidade de aguaceiros e trovoada no interior centro e sul.

Um vento fraco a moderado do quadrante leste vai soprar no litoral oeste. Nas terras altas o vento será mais forte – entre moderado e forte – até meio da manhã.

Madeira e Açores

No arquipélago da Madeira o céu irá estar muito nublado, sendo que a zona sul será menos afetada. Estão também previstos aguaceiros fracos na zona norte da ilha e nas terras altas. As temperaturas no Funchal oscilam entre os 21 e os 26 graus.

Para as ilhas açorianas das Flores e do Corvo (grupo ocidental do arquipélago) o céu pouco nublado vai marcar a manhã, aumentando a partir do meio-dia. Estão previstos períodos de chuva – geralmente fraca – e vento sudoeste moderado.

Nos restantes grupos o céu mantém-se pouco nublado, sendo que nas ilhas de S. Miguel e Santa Maria (grupo oriental) esperam-se aguaceiros ara a parte da tarde.

As temperaturas oscilam entre os 22 e 28 graus em Santa Cruz das Flores e Horta e entre os 21 e 27 em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.