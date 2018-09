Seychelles. O impressionante físico do guarda-redes pasteleiro (com vídeo)

O jogo já decorreu no sábado, mas as imagens continuam a correr mundo. A Nigéria foi às Seychelles vencer por 3-0, em jogo da fase de grupos da qualificação para a CAN (competição continental africana) 2019, com um dos golos a pertencer inclusive a Chidozie, central do FC Porto, mas o que salta à vista num primeiro olhar é mesmo... o aspeto do guarda-redes da equipa da casa.

Dave Mussard, assim se chama o futebolista de 31 anos, tem uma compleição física... pouco habitual para um atleta de alta competição. No seu caso, porém, há uma atenuante: é que Mussard, como todos os futebolistas que jogam nas Seychelles, não é profissional de futebol e a sua verdadeira profissão pode ajudar a explicar o aspeto físico - é... chefe de pastelaria no Hotel Patatran, na ilha de La Digue.

Até agora um completo desconhecido para 99 por cento dos amantes do futebol, Mussard tornou-se agora um fenómeno nas redes sociais. É certo que não pelos melhores motivos, mas ainda assim importa referir (e o leitor pode conferi-lo no vídeo abaixo) que Mussard, apesar dos (muitos) quilos a mais, apresenta bastante agilidade e fez ainda algumas intervenções dignas de registo no encontro com os nigerianos.

O desaire caseiro, contudo, não deixa boas perspetivas para o "atleta" que atua no La Passe FC. As Seychelles ocupam o último lugar do grupo E - já tinham perdido na ronda inaugural por 5-1 com a Líbia - e deverão mais uma vez ficar de fora da CAN do próximo ano. Já a Nigéria fez os primeiros três pontos e ocupa o terceiro posto do grupo, atrás da Líbia e da África do Sul, com quem as super-águias perderam em casa na primeira jornada (0-2). Na próxima ronda, que se joga daqui a um mês, a Nigéria recebe a Líbia e as Seychelles visitam a África do Sul.