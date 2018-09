Incêndio em Santarém deixa três bombeiros feridos

Dois incêndios lavram ao mesmo tempo no distrito de Santarém

Dois incêndios deflagraram nesta tarde de terça-feira, na localidade de Casais Porto Oliveira, no distrito de Santarém. No local, de acordo com o Correio da Manhã (CM), estão sete meios aéreos, 72 viaturas e 270 bombeiros.

Os dois incêndios já fizeram três feridos, todos eles bombeiros.

De acordo com a Lusa, o incêndio levou ao fecho da A15 e, de acordo com o CM, o primeiro incêndio começou por volta das 16h00, na zona de Casais Porto Oliveira, onde estão 177 bombeiros, apoiados por 23 veículos e um meio aéreo.

Os dois incêndios encontram-se, de momento, ativos e são ambos de “grandes dimensões”.

As autoridades deixam ainda o alerta de que os dois fogos estão muito próximos um do outro, mas que para já não há população em risco.