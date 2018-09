PJ realiza buscas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande

Em causa está a investigação da TVI sobre as alegadas irregularidades nas ajudas à reconstrução de habitações atingidas pelos incêndios do verão passado.

A Polícia Judiciária (PJ) está no local acompanhada do Ministério Público (MP), a realizar buscas nas instalações da Câmara Municipal de Pedrógão Grande e na Casa Municipal da Cultura de Pedrógão Grande, avança a TVI.

A operação levada a cabo pela PJ surge na sequência da investigação da TVI sobre as alegadas irregularidades na reconstrução das habitações atingidas pelos incêndios de 17 de junho do ano passado.

A TVI revela na investigação que há casas que terão sido classificadas como de primeira habitação, quando eram apenas de segunda habitação e existiam outras que se encontravam abandonadas e totalmente degradadas.

Durante a semana passada, o presidente da autarquia de Pedrógão Grande, Valdemar Martins, garantiu que todas as habitações contempladas nas ajudas do Fundo Revita, arderam durante os incêndio do ano passado.