Pedrógão Grande. Câmara diz que “inquéritos judiciais” em curso são da iniciativa da autarquia

“A Câmara de Pedrógão congratula-se com a celeridade que os serviços do Ministério Público e da PJ entenderam conceder a estes Inquéritos Judiciais, convicta que é através dos órgãos próprios da Justiça – e não na praça pública – que se apuram serenamente os fatos e se repõe a verdade objectiva”, pode ler-se no comunicado emitido pela autarquia, que refere ainda que os elementos da PJ foram recebidos pelo presidente da câmara, Valdemar Alves.

Neste momento, encontra-se uma equipa da PJ de Coimbra nas instalações da autarquia, a recolher elementos que sirvam de prova para a investigação, escreve o Observador.

No entanto, para já não há ainda qualquer mandado de detenção emitido e o inquérito encontra-se em segredo de justiça, não havendo ainda arguidos no processo.