Um voo da American Airlines atrasou e este piloto encomendou pizzas para todos os passageiros | VÍDEO

Voo foi atrasado devido a tempestades e teve de ser desviado para o Wichita Falls, no Texas.

De acordo com a CNN, o voo da companhia aérea American Airlines foi atrasado e posteriormente desviado para o Texas, onde teve de esperar até que a tempestade passasse e, portanto, os 159 passageiros que seguiam a bordo foram obrigados a ficar ali presos.

No entanto, o piloto do avião, Jeff Raines, acabou por tomar medidas para garantir o conforto de todos os passageiros:ligou para uma pizzaria e encomendou 40 pizzas para serem entregues no aeroporto.

Os trabalhadores no aeroporto de Wichita filmaram o piloto a correr para se encontrar com o funcionário da pizzaria que se deslocou até ao aeroporto para fazer a entregar.