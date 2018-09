Roménia quer proibir casamento homossexual na constituição

Foi aprovado, na terça-feira, o referendo que pretende que o casamento homossexual passe a ser proibido pela Constituição do país. A decisão foi aprovada com a maioria dos votos da câmara alta do parlamento da Roménia.

O referendo resulta de uma iniciativa das associações ligadas à igreja ortodoxa, que recolheram mais de três milhões de assinaturas a decisão fosse discutida no parlamento. De acordo com o texto aprovado pela Roménia, um dos argumentos utilizados foi que o casamento representa a “união entre um homem e uma mulher".

A associação de defesa dos direitos LGBT Accept já se pronunciou sobre o caso. "O Senado romeno faz da homofobia um valor de Estado e sacrifica a proteção constitucional de numerosas famílias”. A associação acrescenta que "esta votação representa uma violação do direito à vida privada e de família (...) que pertence a todos, seja qual for a sua orientação sexual".

O referendo ainda não tem data oficial marcada, mas está apontado para o início do mês de outubro, possivelmente no dia sete.