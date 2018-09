Recordista Pichardo vai poder representar Portugal

Atleta do Benfica é atual líder mundial do ranking do triplo salto com uma marca de 17,95 metros

Pedro Pablo Pichardo vai poder representar Portugal nos Campeonatos do Mundo de 2019, no Qatar.

O atleta do Benfica é recordista luso do triplo salto e adquiriu a nacionalidade portuguesa no ano passado, mas só esta quarta-feira foi oficialmente comunicado pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) à Federação Portuguesa de Atletismo.

Desta forma, Pichardo poderá competir no Campeonato da Europa de seleções caso seja selecionado e no Mundial de 2019, no Qatar, competição para a qual ficou qualificado depois de vencer a Liga Diamante no ínicio da época.

Fica apenas de fora dos Europeus de pista coberta de 2019, na Escócia.

Pedro Pichardo é recordista mundial de triplo salto com a marca de 17,95 metros, título obtido em Doha, no Qatar.