IPMA coloca sete concelhos de Portugal continental em risco máximo de incêndio

Sete concelhos de Portugal continental estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes concelhos são Abrantes, Ferreira do Zêzere e Vila Nova de Barquinha, distrito de Santarém, Gavião, em Portalegre, Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, Lousã, em Coimbra, e Alvaiázere, distrito de Leiria.

Além destes concelhos em risco máximo de incêndio, o IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos do país em risco muito elevado e elevado de incêndio.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 13 ºC, em Braga, e os 24, em Portalegre. As máximas entre os 24 ºC, em Aveiro, e os 36, em Évora.