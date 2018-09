Mulher detida por abusar sexualmente da filha de nove anos em Espinho

Além do abuso sexual de menor, a mãe e um amigo seu de 56 anos são suspeitos do crime de pornografia de menores.

Uma mulher de 36 anos e um homem de 56, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Norte, por serem suspeitos de abusar sexualmente de uma menor de apenas nove anos, que é filha da suspeita.

De acordo com a PJ, os crimes aconteceram durante praticamente um ano, tendo na altura a criança oito anos, e esta foi vítima de vários atos sexuais praticados tanto pela mãe como pelo homem que vive consigo na zona de Espinho. O homem é apenas um amigo da mulher.

A investigação levada a cabo pela PJ do Norte teve início depois de ser feita um denúncia e, durante as buscas realizadas, os inspetores analisaram o computador do suspeito e encontraram imagens de cariz erótico e sexual nas quais mãe e filha eram protagonistas.

Ambos os suspeitos, que se encontram detidos, vão ser apresentes a tribunal para aplicação das respetivas medidas de coação.