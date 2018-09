PJ deverá pedir captura internacional para ‘hacker’ do Benfica

A Polícia Judiciária está a ponderar um pedido de detenção internacional do pirata informático português, que roubou milhares de emails do Benfica.

A divulgação do português que é suspeito de roubar os segredos do Benfica, vai obrigar a Polícia Judiciária (PJ) a emitir um mandado de captura internacional, alterando assim a estratégia de investigação, escreve o Jornal Económico.

As autoridades receiam que Rui Pinto – o pirata informático - esteja em fuga, depois de a revista Sábado ter avançado com o seu nome e tê-lo descrito como um “génio da informática mercenário”.

O Jornal Económico refere ainda que o pedido de captura externa deverá ocorrer já nos próximos dias, e que PJ continua a proceder a diligências sobre o caso.

Recorde-se que em causa está a abertura de um inquérito do Ministério Público em 2015, após feita uma queixa do Sporting na Justiça a 30 de setembro daquele ano depois de ter sido divulgado, na internet, o contrato do jogador Marcos Rojo e de Jorge Jesus.

Posteriormente a esta queixa, surgem as queixas da Doyen - um fundo de investimento no futebol – e do Benfica.