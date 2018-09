Joana Marques Vidal disse a Marcelo que aceita ficar na PGR

Apesar de ter dito numa primeira reunião que não pretendia continuar no cargo, Joana Marques Vidal acedeu aos apelos – incluindo o do Chefe de Estado

Joana Marques Vidal assumiu ao Presidente da República que está disponível para continuar no cargo de procuradora-geral da República (PGR), avança o Observador.

O fim da do mandato na procuradoria-geral da República está prevista para 12 de outubro, mas polémica sobre a sua recondução para um novo mandato já vem desde o início do ano quando a ministra da Justiça afirmou, numa entrevista à TSF, que acreditava que o mandato da PGR era único.

Num primeiro encontro, Joana Marques Vidal terá dito ao Presidente da República que concordava que o seu cargo não era renovável. No entanto, depois de vários apelos, inclusive o do próprio Presidente, numa segunda reunião, Joana Marques Vidal apresentou a sua disponibilidade para continuar no cargo, avança o mesmo jornal.

A decisão da recondução de Marques Vidal no cargo poderá estar a ser discutida ao nível dos pormenores finais de forma a ser apresentada antes do prazo final do mandato.