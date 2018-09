O carro seguia numa estrada nacional em Balisque, São Pedro de France, no concelho de Viseu, quando se despistou acabando por cair de uma ravina.

Do acidente resultou um morto e dois feridos graves.

No local encontram-se 11 veículos entre Bombeiros Voluntários e Municipais de Viseu, o INEM, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e uma ambulância do Sátão.

Nota: Notícia atualizada às 12h35