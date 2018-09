A Polícia Judiciária captou o momento em que Paulo Gonçalves ofereceu camisolas do Benfica a José Nogueira Silva e Júlio Machado Loureiro.

De acordo com o CM, que divulgou as fotografias captadas pela Polícia Judiciária, Paulo Gonçalves aparece a oferecer camisolas do Benfica a José Nogueira Silva e Júlio Machado Loureiro.

As fotografias foram registadas a 20 de janeiro depois do encontro entre Benfica e Chaves.