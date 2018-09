Museu da História Natural e da Ciência abre as portas à Noite Europeia dos Investigadores

A iniciativa pretende mostrar como é que ciência pode responder aos principais desafios do futuro

Na noite desta sexta-feira o Museu Nacional da História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa (MUHNAC) e o jardim do Príncipe Real abrem as portas a quem quiser ser cientista por um dia noite. O evento é gratuito e decorre a entre as 18h00 e a meia-noite.

Em curso vão estar mais de 100 iniciativas que conta com mais de 500 investigadores. Esta é já sétima edição da “Noite Europeia dos Investigadores” e o tema deste ano é “Ciência na Cidade”. O objetivo é mostrar como é que a ciência pode responder aos principais desafios do futuro, “focando-se na sustentabilidade e preservação do património natural”.

Está também previsto um debate onde vão participar várias personalidades da comunidade científica nacional.

Para além de Lisboa, Évora e Braga juntam-se também ao evento com um conjunto de iniciativas.