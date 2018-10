Foi descoberto um novo planeta anão no Sistema Solar

Quando um grupo de astrónomos faziam observações para redefinir os limites do sistema solar, um novo planeta anão surgiu no campo de visão dos investigadores. The Goblin é um planeta anão que surgiu quando os astrónomos procuravam o Planeta Nove, um corpo celeste que estará escondido depois de Plutão.

Ao contrário deste novo planeta anão, os astrónomos ainda não conseguiram ver diretamente o Planeta Nove, e acreditam que o corpo celeste está sob a influência gravitacional de um outro objeto também desconhecido para os investigadores.

Este novo planeta anão tem um diâmetro estimado de 300 quilómetros, tem uma superfície gelada e encontra-se numa órbita bastante longa – para dar uma volta ao sol são precisos 40 mil anos.

Depois da descoberta do Sedna e do denominado 2012 VP113, o The Goblin é o mais pequeno planeta encontrado fora do sistema solar. "Só agora estamos a descobrir como pode ser o exterior do sistema solar e o que poderá lá estar", diz Scott Sheppard, do Instituto Carnegie para a Ciência, em Washington, ao Guardian. "Acreditamos que existem milhares de planetas anões longe do sistema solar. Estamos apenas a levantar a ponta do iceberg", reforçou.

A zona onde foram encontrados estes três corpos celestes era identificada como uma zona fira, escura e vazia. No entanto as descobertas recentes apontam para a existência de vários objetos cósmicos.