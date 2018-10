Dia do Animal. Quer ajudar milhares de cães e gatos? Aqui fica uma sugestão

Celebra-se hoje o Dia Mundial do Animal

Assinala-se hoje, dia 4 de outubro, o Dia Mundial do Animal. Se gostava de ajudar milhares de animais, este fim de semana terá a oportunidade de fazer uma boa ação.

A 15ª iniciativa do Banco Solidário Animal arrancou no passado fim de semana, mas nos próximos dias 6 e 7 de outubro terá mais ações, nas lojas Continente e Continente Bom Dia. Se gostria de ajudar, a Animalife disponibiliza formulários de voluntários.

“Todos os dias, a Animalife tem de garantir alimentação para os cerca de 3000 animais que apoia. Todos os dias, Associações de proteção animal têm de garantir alimentação para as centenas e centenas de animais que têm a cargo nos seus albergues. Todos os dias o Kiko, a Chica, a Fanny, o Ruca, o Mantorras, a Menina, o Tobi e todos os seus amigos espalhados por todo o país precisam de nós! Precisam de ti! Vem ajudar nesta que é a maior recolha de alimentos para animais do país e faz a diferença! “, lê-se na publicação da Animalife no Facebook.