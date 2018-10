Spotify divulga lista dos artistas mais ouvidos

Drake surge no top dos artistas mais ouvidos de sempre no Spotify. A plataforma de música fez esta semana dez anos e lançou um top de artistas, músicas e álbuns.

Ed Sheeran, que vem a Portugal no próximo ano, aparece em segundo lugar na lista, seguido de Eminem, The Weeknd e Rihanna. O cantor britânico volta a aparecer nos tops das canções mais ouvidas com “Shape of You” e de álbuns com “Divide”.

Drake volta a aparecer nos tops, desta vez em segundo lugar, com a música "One Dance", e desce para terceiro quando se fala do álbum "Views".

A plataforma que está atualmente disponível em 60 países, reuniu ainda as música mais ouvida por ano, desde 2008, tendo em conta que, na altura, só estava disponível na Suécia, Reino Unido, França, Espanha e Noruega. “Human” dos Killers é a música que marca o ano de estreia do Spotify.

Veja as listas completas:

Top10 de artistas

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande

Top10 de canções

1. Ed Sheeran - 'Shape of You'

2. Drake - 'One Dance'

3. The Chainsmokers feat. Halsey - 'Closer'

4. Post Malone feat. 21 Savage - 'rockstar'

5. Ed Sheeran - 'Thinking Out Loud'

6. Major Lazer feat. MØ & DJ Snake - 'Lean On'

7. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber - 'Despacito'

8. Justin Bieber - 'Love Yourself'

9. Justin Bieber - 'Sorry'

10. The Chainsmokers - 'Don't Let Me Down'

Top10 de álbuns

1. Ed Sheeran - "Divide"

2. Justin Bieber - "Purpose"

3. Drake - "Views"

4. Ed Sheeran - "Multiply"

5. Post Malone - "beerbongs & bentleys"

6. The Weeknd - "Starboy"

7. Drake - "Scorpion"

8. The Weeknd - "Beauty Behind the Madness"

9. Post Malone - "Stoney"

10. Kendrick Lamar - "Damn."

Canções mais escutadas por ano

2008 - The Killers - 'Human'

2009 - The Black Eyed Peas - 'I Gotta Feeling'

2010 - Eminem feat. Rihanna - 'Love the Way You Lie'

2011 - Don Omar feat. Lucenzo - 'Danza Kuduro'

2012 - Gotye feat. Kimbra - 'Somebody that I Used to Know'

2013 - Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton - 'Can't Hold Us'

2014 - Pharrell Williams - 'Happy'

2015 - Major Lazer feat. MØ & DJ Snake - 'Lean On'

2016 - Drake - 'One Dance'

2017 - Ed Sheeran - 'Shape of You'