Bolsonaro junta 58% das intenções de voto

Com a segunda volta das eleições do Brasil, as sondagens apontam para uma vitória de Jair Bolsonaro, o candidato do Partido Social Liberal (PSL) contra Fernando Haddad do PT.

As intenções de voto variam entre os 54% e os 58%, sendo o primeiro avançado pelo Idea Big Data e o segundo pelo Datafolha. A sondagem do Datafolha, que aponta uma vitória de 58% do candidato de extrema-direita, deixa de fora os votos brancos e nulos e os eleitores que se declaram indecisos, explica O Globo. Contabilizando esses votos, Bolsonaro aparece com 49% e Haddad com 36%, havendo 8% de votos em branco ou nulos e 6% de indecisos.

Por outro lado a sondagem da Idea Big Data, em parceria com a revista Veja, dá uma vitória menos expressiva ao candidato. Bolsonaro aparece com 54% dos votos enquanto Haddad se fica pelos 46%. Nesta sondagem feita junto de dois mil eleitores, houve 7% de votos nulos e brancos e 4% de indecisos.