Gato ganha caso em tribunal contra administração do centro comercial

Rubinho é um gato de 10 anos que acompanhava o dono, Pedro, no seu dia-a-dia numa loja do centro comercial de Copacabana, Rio de Janeiro. O gato era uma das principais figuras do centro comercial e passeava livremente pelas lojas.

No entanto a administração proibiu a permanência de Rubinho no centro comercial, tendo restringido o gato aos limites da loja do dono.

O dono não aceitou a decisão e foi para tribunal. Com o apoio de um advogado voluntário, Pedro entregou no tribunal diagnósticos veterinários que indicavam que Rubinho estava a entrar em depressão, assim como um abaixo-assinado com cinco mil assinaturas de clientes do centro comercial. Pedro e Rubinho acabaram por vencer a ação em tribunal.

Agora, o gato vai poder voltar a andar no centro comercial de Copacabana, ainda que timidamente. Rubinho está a readaptar-se à vida em sociedade. A’O Globo, a administração do centro comercial não quis pronunciar-se sobre o caso