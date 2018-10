Astronautas da NASA obrigados a aterrar de emergência após falha em foguetão | VÍDEO

Uma falha no acelerador do foguetão, que descolou esta quinta-feira, obrigou os dois astronautas, que se encontravam no interior, a aterrarem de emergência.

O astronauta da NASA, Nick Hague, e Alexei Ovchinin, da Roscosmos, fizeram a descolagem no foguetão Soyuz, de uma base espacial controlado pela Rússia, no Cazaquistão.

Seis horas depois, os astronautas deveriam estar a atracar no posto avançado de órbita, mas apenas minutos após lançamento surgiram os problemas técnicos devido à falha no acelerador.

Entretanto, a cápsula onde seguiam Nick Hague e Alexei Ovchinin aterrou com sucesso, e de acordo com a NASA, que tem estado a atualizar toda a informação no Twitter, os astronautas "estão bem".

A caminho do local da aterragem estão já várias equipas de resgate.



Search and rescue teams report they are in contact with the Soyuz crew, who report they are in good condition. The teams are en route to the landing site. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Z6RXKMKLfg — NASA (@NASA) 11 de outubro de 2018

Veja o momento da descolagem