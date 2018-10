Licenciatura de ex-comandante nacional da Proteção Civil já foi anulada

O despacho para anular licenciatura do ex-comandante nacional da Proteção Civil, Rui Esteves, já foi homologado pelo Ministério do Ensino Superior.

As equivalências que foram dadas a Rui Esteves na licenciatura em Proteção Civil pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco não deveriam ter sido atribuídas, assim concluiram as averiguações movidas pela Inspeção Geral do Ensino Superior, avança a RTP.

Recorde-se que o diploma do ex-comandante nacional da Proteção Civil foi concluído com 32 equivalências num total de 36 unidades curriculares que compunham o curso. As equivalências foram atribuídas com base na experiência profissional e cursos de formação.

O Presidente do Politécnico de Castelo Branco foi confrontado com a decisão de anular a licenciatura de Rui Esteves pela RTP, mas recusou fazer qualquer comentário, adiantando que não tinha ainda sido informado da decisão do Ministério do Ensino Superior.

A decisão vai ser comunicada em breve ao Ministério Público.