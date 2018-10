Sabe qual é o melhor hotel português?

A revista de viagens Condé Nast Traveler distinguiu o Tivoli Avenida da Liberdade, em Lisboa, como o melhor hotel de Portugal e figura no quarto lugar dos 20 melhores hotéis de luxo a nível ibérico.

Os Condé Nast Travel Reader’s Choice Awards são os prémios mais antigos e também com mais prestígio no setor das viagens. No ano em que a unidade hoteleira celebra 85 anos foi distinguida entre os ‘Top Hotels de Espanha e Portugal’ dos prémios da publicação norte-americana.

Esta atribuição é feita pelos leitores e este ano mais de meio milhão participou naquela que é uma partilha das suas próprias experiências.