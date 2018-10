Furacão Leslie pode atingir Portugal Continental no fim de semana

O furacão Leslie que se formou no Oceano Atlântico pode vir a atingir Portugal Continental este fim de semana. Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) “existe uma probabilidade de 20 a 30%, do território do continente ser afetado pelo Leslie entre o final de sábado e domingo”.

Localizado a sudoeste dos arquipélagos dos Açores e da Madeira - segundo o diagrama via satélite captado às 14h00 desta sexta-feira -, o furacão Leslie movimenta-se para este-noroeste a 35 quilómetros por hora. Por isso, esta sexta-feira, o IPMA decretou aviso laranja para o grupo oriental dos Açores devido à precipitação e aviso amarelo para trovoada e, no sábado, para a ilha da Madeira, o aviso amarelo para precipitação e intensidade do vento, tendo sido decretado aviso laranja para na zona costeira da ilha devido à agitação marítima.

Portugal Continental não terá nenhum distrito em alerta, no entanto para sábado o IPMA prevê “períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir do meio da tarde, estendendo-se gradualmente às regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela”. No que toca ao vento, varia entre fraco e moderado do quadrante sul, “rodando gradualmente para o oeste a partir da tarde, sendo por vezes forte no litoral a norte do cabo Raso, em especial a partir da tarde".

Para domingo, as previsões apontam para “céu em geral muito nublado” com “períodos de chuva ou aguaceiros até ao início da tarde, em especial nas regiões norte e centro”, acompanhado de um “descida de temperatura”.