Facebook revela que hackers tiveram acesso às contas de 29 milhões de pessoas

Esta sexta-feira, o Facebook disse que os hackers tiveram acesso às contas de mais de 29 milhões de pessoas, avança a Reuters.

Recorde-se que a quebra de segurança foi revelada no final do mês de setembro, e o Facebook disse que hackers tinham conseguido roubar códigos de login, que lhes permitia aceder às contas de quase 50 milhões de pessoas - algo que representava a maior quebra de segurança na história do Facebook.

No entanto, na altura os responsáveis da rede social não confirmaram se alguma informação tinha - ou não - sido roubada.

O Facebook refere que os hackers não roubaram mensagens pessoais dos utilizadores ou dados financeiros, assim como também não utilizarsam o login no Facebook para aceder a outros sites.

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, em comunicado adinatou que a empresa está a fazer os possíveis para cooperar com o FBI. "Estamos a cooperar com o FBI, que está a investigar ativamente e que pediu-nos para não falarmos sobre quem está por trás deste ataque".