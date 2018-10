Autoridades procuram tripulação depois de naufrágio em Espinho

Foram encontrados os corpos de dois pescadores, ainda não há sinais do resto da tripulação

Uma embarcação naufragou esta segunda-feira ao largo de Espinho. As buscas por sobreviventes ainda estão a decorrer para encontrar eventuais sobreviventes. Foram já recolhidos os corpos de dois pescadores.

O barco Mestre Silva, de Póvoa do Varzim, tem 13 metros e há esperança que alguns elementos da tripulação possam ter acionado a respetiva balsa salva-vidas, avança o Público citando o Instituto de Socorros a Náufragos, na capitania do Porto do Douro.

Não se sabe a hora exata em que a embarcação naufragou, no entanto, durante a noite, vários barcos da zona saíram durante a noite para procurar o Mestre Silva.