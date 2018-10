Rui Gomes da Silva falou sobre o episódio da invasão de uma loja do Benfica no Porto.

No sábado passado vários elementos da claque Super Dragões afeta ao FC Porto causaram distúrbios na loja do Benfica no Mar Shopping. Entre os vários elementos da claque do FC Porto presentes no local estava Fernando Madureira, o líder da maior claque da equipa do Porto.

No total foram cerca de 20 elementos da claque que obrigaram a uma intervenção policial junto à loja do Benfica no Mar Shopping, em Matosinhos.

Entretanto, Rui Gomes da Silva, ex-vice-presidente do Benfica, falou sobre este tema num texto publicado no blogue Nova Geração Benfica.

Post original

Um estado de direito ... pressupõe a liberdade!

Liberdade para tudo, até para - sendo adepto do Porto - passear no Mar Shopping ... onde o Benfica inaugurou a sua 1.ª loja no Norte!

Para além da enorme iniciativa (que deverá ser devidamente elogiada) da “estrutura”, esse ... “pequeno passo para o Benfica, passo gigantesco para os benfiquistas do Norte” (invertendo os termos da declaração original, por assim ser, silogisticamente, neste caso, mais de acordo com a realidade) incomodou alguma gente!

Quem?

Os que - dizem - andando a passear “invadiram” o loja do Benfica no Mar Shopping.

Os que tendo medo de ver demonstrada a sua pequenez, não querem comparações com quem é - de facto - muito grande!

Os que, tendo medo que se saiba os números de quem é do Benfica ... “na cidade e à sua roda” ... não querem permitir que, no Porto, se possa ser do Benfica!

O problema do Porto - de quem o dirige e não dos dirigidos, ... que esses repetem o que veem - é precisamente esse.

Quererem ser únicos num espaço ... com medo que se lhes descubra a verdadeira dimensão!

Sozinhos serão sempre grandes!

Quando comparados, reduzem-se à sua verdadeira dimensão!

Por isso nunca deixarão de estar acantonados nas suas fronteiras, onde se julgam grandes, apesar de pequenos, por não terem (e lpor temerem) qualquer comparação.

São assim os adeptos dos clubes regionais (como são assim os seus líderes)!

Já agora ... vai ter de haver coragem para trabalhar e comprar na loja do Benfica do Mar Shopping!

Como houve coragem da parte do Mar Shopping em aceitar este desafio!

Estranho País este que - por causa de um clube - a normalidade é um feito e o estado de direito uma conquista!